Тренер сборной Молдовы назвал причины разгромного поражения от Украины в спарринге
Главный тренер сборной Молдовы Сергей Клещенко поделился мыслями относительно контрольного матча против сборной Украины.
"Результат говорит сам за себя. Сборная Украины по всем параметрам была лучше нас. Понятно, быстро пропущенный гол наложил свой отпечаток. Мы смогли вернуться в игру, но, честно говоря, мы проиграли больше всего из-за стресса. Слишком бережно отнеслись к сопернику, хотя я не знаю, с чем это связано.
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Хотели во втором тайме все это немного изменить, где-то это получалось, но пропустили еще и результат оказался отрицательным. Игры бывают разными по содержанию. Это была не лучшая наша игра, надо признать. Нам не хватило души в нашей игре. Накрывали медленно, быстро проигрывали, из-за чего появлялись зоны, откуда соперник нам забивал голы.
Всегда трудно играть на третий день, но у нас такой опыт уже есть. Да, отпечаток усталости был, но это не оправдание. В футболе есть второе дыхание, и на нем тоже надо играть – надо побеждать себя, выигрывать единоборства, выигрывать в скорости. К сожалению, ничего из этого не получилось.
Конечно, я буду переживать. Это жизнь и сейчас приходится переживать не очень приятные моменты. Возможно, следующий раз будем переживать хорошие моменты. Жизнь продолжается, футболистам тоже надо это пережить, им нужно время. Хорошо, что они едут в клубы – смогут развеяться и с новыми силами подойти к отборочному циклу", – приводит слова Клещенко moldfootball.com.
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