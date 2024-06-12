"Результат говорит сам за себя. Сборная Украины по всем параметрам была лучше нас. Понятно, быстро пропущенный гол наложил свой отпечаток. Мы смогли вернуться в игру, но, честно говоря, мы проиграли больше всего из-за стресса. Слишком бережно отнеслись к сопернику, хотя я не знаю, с чем это связано.

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Хотели во втором тайме все это немного изменить, где-то это получалось, но пропустили еще и результат оказался отрицательным. Игры бывают разными по содержанию. Это была не лучшая наша игра, надо признать. Нам не хватило души в нашей игре. Накрывали медленно, быстро проигрывали, из-за чего появлялись зоны, откуда соперник нам забивал голы.

Всегда трудно играть на третий день, но у нас такой опыт уже есть. Да, отпечаток усталости был, но это не оправдание. В футболе есть второе дыхание, и на нем тоже надо играть – надо побеждать себя, выигрывать единоборства, выигрывать в скорости. К сожалению, ничего из этого не получилось.

Конечно, я буду переживать. Это жизнь и сейчас приходится переживать не очень приятные моменты. Возможно, следующий раз будем переживать хорошие моменты. Жизнь продолжается, футболистам тоже надо это пережить, им нужно время. Хорошо, что они едут в клубы – смогут развеяться и с новыми силами подойти к отборочному циклу", – приводит слова Клещенко moldfootball.com.

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