"Как игрок Ребров был моим соперником, когда я был в Шахтере. Он был очень умный, имел нетипичное для нападающего телосложение, но оно помогло ему развить хорошую технику.

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Как тренер Ребров уже накопил важный опыт. У него около 5-6 чемпионских титулов, в том числе за пределами Украины – в Ференцвароше и Аль-Айне. Он повзрослел, его вклад поднимет уровень игры команды, который и так высок.

Из всех команд Восточной Европы, которые будут на этом Евро, Украина – лучшая. Лучше Турции? Да, даже чем Турция. На самом деле я считаю, что сегодняшняя сборная Украины – лучшая сборная, которая у них была. Лучше ли она той, которая 18 лет назад вышла на ЧМ-2006? С этой командой покончено. Вот почему я считаю ее способной стать сюрпризом этого Евро. Как далеко дойдет Украина? Даже до полуфинала", – поделился Луческу в интервью golazo.ro.

Напомним, что сборная Украины попала в группу E, где соперниками станут Румыния (17 июня), Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).

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