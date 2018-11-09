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Германия объявила заявку на матчи с Россией и Нидерландами

18:21 64 Читати українською
Германия объявила заявку на матчи с Россией и Нидерландами
Сборная Германии / Фото: соцсети

Наставник сборной Германии Йоахим Лев определился со списком исполнителей, которых задействует в ближайших матчах Бундестима.

Стал известен состав сборной Германии на матчи против России и Нидерландов, сообщает Twitter Бундестима.

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Вратари: Мануэль Нойер (Бавария), Бернд Лено (Арсенал), Кевин Трапп (Айнтрахт);

защитники: Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Никлас Зюле (все – Бавария), Антонио Рюдигер (Челси), Тильйо Керера (ПСЖ), Маттиас Гинтер (Боруссия М), Йонас Хектор (Кельн), Нико Шульц (Хоффенхайм), Джонатан Та (Байер);

полузащитники: Юлиан Брандт (Байер), Марко Ройс (Боруссия Д), Юлиан Дракслер (ПСЖ), Тони Кроос (Реал), Себастьян Руди (Шальке), Томас Мюллер, Леон Горецкий (оба – Бавария);

нападающие: Кай Хаверц (Байер), Марк Ут (Шальке), Серж Гнабри (Бавария), Лерой Сане (Манчестер Сити), Тимо Вернер (РБ Лейпциг).

Германия проведет спарринг с Россией 15 ноября, а 19 ноября встретится с Нидерландами в Лиге наций.

Также сообщается, что Кроос не будет играть против России.

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Лига наций6 тур

Германия - Нидерланды: Понедельник 19 ноября 2018

Германия
до матча
10
дн
:
1
час
:
47
мин
Нидерланды
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