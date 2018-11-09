Німеччина оголосила заявку на матчі з Росією та Нідерландами

Наставник збірної Німеччини Йоахім Льов визначився зі списком виконавців, яких задіє у найближчих матчах Бундестіму.

Став відомий склад збірної Німеччини на матчі проти Росії і Нідерландів, повідомляє Twitter Бундестіму.

Der Klassiker, нова дуель Гвардіоли та Моурінью, візит Роналду до fashion-столиці: топ-5 матчів євровікенду

Воротарі: Мануель Нойер (Баварія), Бернд Лєно (Арсенал), Кевін Трапп (Айнтрахт);

захисники: Матс Хуммельс, Йозуа Кімміх, Ніклас Зюле (всі – Баварія), Антоніо Рюдігер (Челсі), Тільйо Керер ( ПСЖ), Маттіас Гінтер (Боруссія М), Йонас Хектор (Кельн) , Ніко Шульц (Хоффенхайм), Джонатан Та (Байєр);

півзахисники: Юліан Брандт (Байєр), Марко Ройс (Боруссія Д), Юліан Дракслер (ПСЖ), Тоні Кроос (Реал), Себастіан Руді (Шальке), Томас Мюллєр, Леон Горецка (обидва – Баварія);

нападники: Кай Хавєрц (Байєр), Марк Ут (Шальке), Серж Гнабрі (Баварія), Лерой Сане (Манчестер Сіті), Тімо Вернер (РБ Лейпциг).

Німеччина проведе спаринг з Росією 15 листопада, а 19 листопада зустрінеться з Нідерландами у Лізі націй.

Також повідомляється, що Кроос не гратиме проти Росії.

Джеррард не взяв Москву, такі різні Ред Булли, невдалий день українців та інші підсумки 4-го туру Ліги Європи