Нюрнберг драматично спас место во Второй Бундеслиге – другой недавний участник элиты будет играть в третьем дивизионе

Нюрнберг будет играть во Второй Бундеслиге / ФК Нюрнберг

Во втором переходном матче за место во Второй Бундеслиге Нюрнберг проиграл Ингольштадту, но сохранил место в дивизионе.

Плей-офф за место во Второй Бундеслиге. Ответный матч

Ингольштадт – Нюрнберг – 3:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Кучке, 53, Шрок, 62, Краусе, 66 – Шлейзенер, 90+6

Баварцы подходили к ответному матчу фаворитом противостояния, поскольку выиграли первый поединок 2:0. Впрочем, в середине второго тайма Ингольштадт шокировал Нюрнберг, забив трижды за 13 минут.

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Шокированный Нюрнберг не мог оправиться практически до завершения поединка, но сумел забить спасительный гол аж на 90+6 минуте. 3:1 – Ингольштадт, который не так давно выступал в Бундеслиге, снова будет играть в третьем дивизионе.

Напомним, в составе Нюрнберга выступает 18-летний украинец Эрик Шуранов. В текущем сезоне он забил 14 голов за команду U-17 и 4 – за U-19.

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