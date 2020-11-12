Германия владела инициативой, но создавать моменты не спешила. Первая возможность возникла у Хофманна, который получил классный пас от Брандта, однако не решился на удар и зажевал эпизод. Впрочем, через несколько минут Бундестим забила. Активное участие в голевой атаке приняли латерали-дебютанты Баку и Макс. Первый расшатал соперников справа, после чего откинул под удар Нойхаусу (парировал голкипер). На подбор успел Макс – его прострел замкнул Вальдшмидт.

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К середине первого тайма немцы организовали еще пару опасных атак, в которых активными были опять же Макс и Баку. Большинство выпадов хозяева завершали неточными дальними ударами, но оригинальные решения создавали Чехии проблемы. Выделялся Флориан Нойхаус. Брандт плохо пробил из выгодной позиции, а Амири дважды не сумел переиграть голкипера. Один из шансов ему создал именно Нойхаус, вырезав фирменный магический пасс между соперников.

Чехия значительно меньше атаковала – до перерыва ответила только двумя выходами к чужим воротам. Стреляли гости неплохо, но Трапп правильно выбирал позицию и не имел никаких трудностей. Чехи провели серию замен и попытались включить высокий прессинг, но Германия оперативно вернула ситуацию под контроль. Нойхаус и Дауд получили очередные возможности, но отличиться им снова не удалось.

В последней трети встречи Чехия угрожала воротам Траппа преимущественно после навесов, но голкипер Айнтрахта справился на отлично. Он вытаскивал мяч из-под штанг (удар Выдры) и контролировал выстрелы, которые летели мимо. Германия на этом этапе матча выглядела растерянной и не могла успокоить игру. Снять все вопросы о победителе мог Нойхаус, но удар лучшего игрока встречи взяла на себя крестовина.

101 - Florian Neuhaus (@DFB_Team_EN) today vs Czech Republic:



5 Shots (most on the pitch)

83% Duel Success (most)

101 touches (2nd most)



Active.@borussia_en pic.twitter.com/zR7bb5fIE2 — OptaFranz (@OptaFranz) November 11, 2020

В итоге минимальная победа Бундестим. 14 ноября немцы сыграют со сборной Украины в Лиге наций.

Кадровые проблемы Бундестим и два полезных дебютанта

В этом матче играла так называемая вторая сборная Германии. Хаверц и Зюле сдали положительные тесты на коронавирус, Киммих, Сердар и Дракслер травмированы, тер Штегена и Ройса не вызывали на этот сбор, дав возможность восстановиться после повреждений. Гнабри, Нойера, Горетцку, Сане, Крооса и Гинтера поберегли на матчи Лиги наций, в частности на Украину. И это еще далеко на все потери.

Настоящие дыры возникли на флангах – Клостерманн, Керер, Хенрикс, Хальстенберг и Гозенс имели проблемы со здоровьем разной тяжести. Йоахим Лев был вынужден вызвать двух дебютантов – Филиппа Макса и Ридле Баку. Они и вышли в стартовом составе на левом и правом флангах соответственно.

Оба новичка Бундестим провели очень приличный матч. Активно подключались в атаку, не тушевались, обостряли (Макс прострелами, а Баку передачами под себя). Помогли забить победный гол. Заметно не хватало взаимопонимания с партнерами: Баку не всегда предлагал забегания, а Макс порой простреливал в пустоту. Однако в целом дебют удался для обоих.

Нойхаус – MVP, Германии не хватало зрелости

Оценивать команду Лева за этим матчем перед Украиной не стоит. Против нашей сборной выйдет другой состав, возможна и другая схема. Йоги продолжает отрабатывать 3-4-3 для большей надежности в обороне. Сегодня немецкие защитники до 60-й минуты действовали на уровне, но потом потеряли концентрацию и позволили Чехии выполнять острые выпады.

В составе хозяев больше всего понравился Флориан Нойхаус – талант из Гладбаха. Отдавал тонкие передачи на обострение, брал инициативу на себя и завершал атаки ударами, грамотно руководил командой в центре поля. Правда, на Украину он вряд ли выйдет – будет Кроос, а еще Лев рано снял с игры Гюндогана.

Положительной оценки также заслуживает Лука Вальдшмидт. Кроме забитого гола, он помогал партнерам в построении атак, оттягивался за мячом, предлагал себя под передачи. Форвард Бенфики тоже имеет немного шансов сыграть против "сине-желтых" – ждем появления Вернера, Гнабри и Сане.

В целом сборная Германии вновь не впечатлила. Победный счет улучшает восприятие, однако недоразумения у чужой штрафной и в собственных владениях возникали. Стоит еще раз подчеркнуть – со сборной Украины сыграет другая команда.

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