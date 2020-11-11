Німеччина володіла ініціативою, але створювати моменти не поспішала. Перша нагода виникла у Хофманна, який отримав класний пас від Брандта, однак не зважився на удар і зажував епізод. Втім, через кілька хвилин Бундестім забила. Активну участь у гольовій атаці взяли латералі-дебютанти Баку та Макс. Перший розхитав суперників справа, після чого відкинув під удар Нойхаусу (парирував голкіпер). На підбирання встиг Макс – його простріл замкнув Вальдшмідт.

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До середини першого тайму німці організували ще пару небезпечних атак, в яких активними були знову ж таки Макс і Баку. Більшість випадів господарі завершували неточними дальніми ударами, але оригінальні рішення створювали Чехії проблеми. Виділявся Флоріан Нойхаус. Брандт погано пробив з вигідної позиції, а Амірі двічі не зумів переграти голкіпера. Один з шансів йому створив саме Нойхаус, вирізавши фірмовий магічний пас поміж суперників.

Чехія значно менше атакувала – до перерви відповіла лише двома виходами до чужих воріт. Стріляли гості непогано, але Трапп правильно обирав позицію та не мав жодних труднощів. Чехи провели серію замін і спробували увімкнути високий пресинг, але Німеччина оперативно повернула ситуацію під контроль. Нойхаус і Дауд отримали чергові нагоди, але відзначитися їм знову не вдалося.

В останній третині зустрічі Чехія загрожувала воротам Траппа переважно після навісів, але голкіпер Айнтрахта впорався на відмінно. Він витягував м'яч з-під стійок (удар Видри) і контролював постріли, які летіли повз ворота. Німеччина на цьому етапі матчу виглядала розгубленою і не могла заспокоїти гру. Зняти всі питання про переможця міг Нойхаус, але удар найкращого гравця зустрічі взяла на себе хрестовина.

101 - Florian Neuhaus (@DFB_Team_EN) today vs Czech Republic:



5 Shots (most on the pitch)

83% Duel Success (most)

101 touches (2nd most)



Active.@borussia_en pic.twitter.com/zR7bb5fIE2 — OptaFranz (@OptaFranz) November 11, 2020

У підсумку мінімальна перемога Бундестім. 14 листопада німці зіграють зі збірною України в Лізі націй.

Кадрові проблеми Бундестім і два корисні дебютанти

У цьому матчі грала так звана друга збірна Німеччини. Хаверц і Зюле здали позитивні тести на коронавірус, Кімміх, Сердар і Дракслер травмувалися, тер Штегена та Ройса не викликали на цей збір, давши можливість відновитися після пошкоджень. Гнабрі, Нойєра, Горетцку, Сане, Крооса та Гінтера поберегли на матчі Ліги націй, зокрема на Україну. І це ще далеко на всі втрати.

Справжні дірки виникли на флангах – Клостерманн, Керер, Хенрікс, Хальстенберг і Гозенс мали проблеми зі здоров'ям різної важкості. Йоахім Льов мусив викликати двох дебютантів – Філіпа Макса та Рідле Баку. Вони й вийшли в стартовому складі на лівому та правому флангах відповідно.

Обидва новачки Бундестім провели дуже пристойний матч. Активно підключалися в атаку, не тушувалися, загострювали (Макс прострілами, а Баку передачами під себе). Допомогли забити переможний гол. Помітно бракувало взаєморозуміння з партнерами: Баку не завжди пропонував забігання, а Макс деколи прострілював у порожнечу. Однак загалом дебют вдався для обох.

Нойхаус – MVP, Німеччині бракувало зрілості

Оцінювати команду Льова за цим матчем перед Україною не варто. Проти нашої збірної вийде інший склад, можлива й інша схема. Йогі продовжує відпрацьовувати 3-4-3 для більшої надійності в обороні. Сьогодні німецькі захисники до 60-ї хвилини діяли на рівні, але потім втратили концентрацію і дозволили Чехії виконувати гострі випади.

У складі господарів найбільше сподобався Флоріан Нойхаус – талант з Гладбаха. Віддавав тонкі передачі на загострення, брав ініціативу на себе та завершував атаки ударами, грамотно керував командою в центрі поля. Щоправда, на Україну він навряд чи вийде – буде Кроос, а ще Льов рано зняв з гри Гюндогана.

Позитивної оцінки також заслуговує Лука Вальдшмідт. Окрім забитого гола, він допомагав партнерам у побудові атак, відтягувався за м'ячем, пропонував себе під передачі. Форвард Бенфіки теж має небагато шансів зіграти проти "синьо-жовтих" – чекаємо появи Вернера, Гнабрі та Сане.

А загалом збірна Німеччини знову не вразила. Переможний рахунок покращує сприйняття, однак непорозуміння біля чужого штрафного та у власних володіннях виникали. Варто ще раз підкреслити – зі збірною України зіграє інша команда.

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