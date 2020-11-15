"Я всегда с удовольствием возвращаюсь в Лейпциг, на родной для себя когда-то стадион. С удовольствием здесь играю и побеждаю. Что касается нашей команды, то она сейчас набрала хороший ход.

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Первый гол я забил очень легко, Леон (Горецка – Футбол 24) сделал ну просто очень хорошую передачу. В обороне наша игра постепенно улучшается, мы проводим серьезную работу над ошибками, поскольку надеемся хорошо выступить на чемпионате Европы", – цитирует Вернера официальный сайт УЕФА.

Напомним, в предпоследнем матче группы А4 Лиги наций Германия на своем поле одолела Украину (3:1). Как следствие, после 5-ти туров команда Шевченко расположилась на третьей строчке турнирной таблицы с шестью очками. Германия лидирует Испания идет второй, а замыкает квартет Швейцария.

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