"Игра была очень интенсивной и одновременно интересной. Мы знали, что Украина прекрасно играет на контратаках, пользуется зонами. У них остался набор игроков с высокими качествами. В первом тайме мы выглядели энергично и динамично. Если сравнить с матчем в Киеве, то было заметно что на этот раз в Украины проблемы с нашими атаками.

Вчера мы общались с игроками, но спокойно ждали тестов сборной Украины. Мы думали исключительно об игре и не боялись заразиться, ведь они прошли две проверки. Да, это нелегко, но такая ситуация для всех, и я рад, что игра состоялась. Мы делаем все возможное, чтобы игроки вели себя дисциплинированно и не заразились. Не меня нужно расспрашивать о таких решениях, это ответственность УЕФА.

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Сейчас я не думаю о победе в группе, я полностью сконцентрирован на последнем туре. В первом матче мы и Испания показали зрелищную игру. Сейчас мы ставим задачу побеждать Испанию, я не думаю о ничьей.

Сборная Украины меня не убедила ни в Киеве, ни здесь. Просто потому, что я знаю эту команду, я давно слежу за ней. Они имеют 15-16 исполнителей, которые умеют играть на контратаках, побеждали Испанию и Швейцарию. Но ее преимущества меня не убедили, сегодня мы видели все то же. Работу Шевченко заметно, у команды появился рисунок, структура. Несколько лет назад разобрать их было значительно проще. Украина прекрасно играет под давлением, очень острая в атаке. У этой команды заметен автоматизм, и это заслуга тренера", – заявил Лев в эфире YouTube-канала УАФ.

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