"Я завжди із задоволенням повертаюся в Лейпциг, на рідний для себе колись стадіон. Із задоволенням тут граю і перемагаю. Що стосується нашої команди, то вона на даний момент набрала хороший хід.

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Перший гол я забив дуже легко, Леон (Горецка – Футбол 24) зробив ну просто дуже хорошу передачу. В обороні наша гра поступово покращується, ми проводимо серйозну роботу над помилками, оскільки сподіваємось добре виступити на чемпіонаті Європи", – цитує Вернера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у передостанньому матчі групи А4 Ліги націй Німеччина на власному полі здолала Україну (3:1). Як наслідок, після 5-ти турів команда Шевченка розташувалась на третій сходинці турнірної таблиці з шістьма очками. Німеччина лідирує, Іспанія йде другою, а замикає квартет Швейцарія.

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