УЕФА определился с судьбой матча 5 тура Лиги наций между Германией и Украиной.

Никаких изменений не будет, и поединок состоится в указанное время, сообщает официальный сайт УАФ.

Шевченко прокомментировал очередную вспышку COVID-19 в сборной Украины перед матчем Лиги наций против Германии

Вчера в составе сборной Украины обнаружили 5 человек с коронавирусом (четверо игроков и менеджер). Власти Лейпцига не вводили карантин для украинцев, ведь между инфицированными и остальной делегацией не было тесного контакта. Сегодня "сине-желтые" сдали повторные тесты, и новых больных не обнаружили.

Судьба поединка с Германией зависела от решения УЕФА, и никаких серьезных поводов для отмены не нашлось, информирует Sportbuzzer. Заявка команды Шевченко изменений не претерпела – 20 игроков готовы к матчу.

Напомним, матч против немцев состоится сегодня, 14 ноября, начало в 21:45. Команды разделяют второе и третье места в группе A4, имея по 6 очков. Квартет возглавляет Испания с 7 пунктами в активе.

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