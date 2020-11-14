"Мы не ожидали такой новости, неприятный звоночек после стольких отрицательных тестов. Но мы понимаем, что такова ситуация в мире.

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Ждем решения по матчу. Мы уже сталкивались с такой ситуацией во Франции. Команда будет тренироваться. Сделаем все, чтобы обезопасить футболистов и себя, подготовиться к этому матчу. Поговорил с ребятами по телефону, попросил, чтобы они оставались в отеле и были спокойны", – сказал Шевченко в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, положительные тесты на COVID-19 сдали Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко и Виктор Цыганков. Кроме этого, болезнь обнаружили и у администратора национальной сборной Вадима Комардина. Матч против немцев состоится уже сегодня, 14 ноября, в 21:45.

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