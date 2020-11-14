УЄФА визначився з долею матчу 5 туру Ліги націй між Німеччиною та Україною.

Жодних змін не буде, і поєдинок відбудеться у зазначений час, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Вчора у складі збірної України виявили 5 осіб з коронавірусом (четверо гравців та менеджер). Влада Лейпцига не вводила карантин для українців, адже між інфікованими та рештою делегації не було тісного контакту. Сьогодні "синьо-жовті" здали повторні тести, і нових хворих не виявили.

Доля поєдинку з Німеччиною залежала від рішення УЄФА, і жодних серйозних приводів для скасування не знайшлося, інформує Sportbuzzer. Заявка команди Шевченка змін не зазнала – 20 гравців готові до матчу.

Нагадаємо, матч проти німців відбудеться сьогодні, 14 листопада, початок о 21:45. Команди поділяють друге та третє місця у групі A4, маючи по 6 очок. Квартет очолює Іспанія з 7 пунктами в активі.

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