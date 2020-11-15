"Класс есть класс. Хотя, если взять весь матч, то "сине-желтые" не уступили в плане перспективных возможностей для взятия ворот. Но что сейчас об этом говорить, если итоговый счет не в нашу пользу.

Сборная Украины установила новый антирекорд в гостевых матчах

Первый тайм получился замечательным у команды Андрея Шевченко. После не совсем удачного начала, украинцы отодвинули игру от своих ворот, забили гол, игра была равной, но потом Зинченко допустил ошибку в центре поля, пошла контратака, и случился гол, который где-то надломил нашу сборную.

В итоге все решил индивидуальный класс немецких футболистов. Да, можно вспомнить три штанги... но, соперник реализовал шансы, а мы нет. Думаю, нам все-таки не хватило Цыганкова и Ярмоленко", – цитирует Полунина Команда 1.

Заметим, после 5-ти туров команда Шевченко расположилась на третьей строчке турнирной таблицы группы А4 с шестью очками. Германия лидирует, Испания идет второй, а замыкает квартет Лиги наций Швейцария.

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