"Клас є клас. Хоча, якщо взяти весь матч, то "синьо-жовті" не поступилися в плані перспективних можливостей для взяття воріт. Але що зараз про це говорити, якщо підсумковий рахунок не на нашу користь.

Збірна України встановила новий антирекорд у гостьових матчах

Перший тайм вийшов чудовим у команди Андрія Шевченка. Після не зовсім вдалого початку, українці відсунули гру від своїх воріт, забили гол, гра була рівною, але потім Зінченко припустився помилки в центрі поля, пішла контратака, і стався гол, який десь надломив нашу збірну.

У підсумку все вирішив індивідуальний клас німецьких футболістів. Так, можна згадати три штанги... але, суперник реалізував шанси, а ми ні. Думаю, нам все-таки не вистачило Циганкова і Ярмоленка", – цитує Полуніна Команда 1.

Зауважимо, після 5-ти турів команда Шевченка розташувалась на третій сходинці турнірної таблиці групи А4 з шістьма очками. Німеччина лідирує, Іспанія йде другою, а замикає квартет Ліги націй Швейцарія.

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