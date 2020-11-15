Статистичний ресурс InStat Index підбив підсумки протистояння між Німеччиною та Україною у 5-му турі Ліги націй (3:1).

Найефективнішим гравцем поєдинку було визнано Едуарда Соболя – він набрав 335 балів. 25-річний оборонець віддав 82% точних передач, зробив 3 ключові паси та виграв 9 єдиноборств, інформує Tribuna з посиланням на InStat.

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У топ-3 серед "синьо-жовтих" потрапили хавбек Руслан Маліновський (328) та захисник Ілля Забарний (310). Найгіршим у складі збірної став універсал Олександр Зінченко (247).

Найкращим гравцем поєдинку назвали оборонця Бундестім Філіпа Макса з 375 балами.

Зауважимо, попри поразку від Німеччини збірна України зберегла третю сходинку у групі А4 Ліги націй. Вже у вівторок, 17 листопада, на "синьо-жовтих" очікує вирішальне протистояння зі Швейцарією.

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