Германия – Швеция: скандинавы установили антирекорд

Сборная Швеции 8-й раз в своей истории потерпела поражение в поединке чемпионата мира, в котором вела в счете.

Сборная Швеции в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2018 проиграла Германии со счетом 1:2.

Германия – Швеция – 2:1 – видео голов и обзор матча

Команда Янне Андерссона вела в счете до перерыва (1:0), но во втором тайме пропустила два мяча, причем победный гол Тони Кроос забил ударом со штрафного уже в добавленное время.

Для сборной Швеции это уже восьмое поражение на чемпионатах мира в матче, в котором она вела по ходу в счете, что является антирекордом турнира, сообщает портал Gracenote Live.

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