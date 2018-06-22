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Германия – Мексика: послематчевая пресс-конференция Хуана Карлоса Осорио

17 июня 21:52 215 Читати українською
Германия – Мексика: послематчевая пресс-конференция Хуана Карлоса Осорио
Хуан Карлос Осорио / Фото: социальные сети

Наставник сборной Мексики Хуан Карлос Осорио прокомментировал победу своей команды в матче с Германией.

"У нас был тактический план, который мы разработали шесть месяцев назад. У нас всегда было два быстрых игрока на флангах. Лосано – наш самый быстрый игрок. В первом тайме нам удалось грамотно обороняться и убегать в контратаки.

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В первом тайме мы были лучше. Германия всегда при плохом счете делает такие замены, как сегодня. Мы были к этому готовы. Были готовы к выходу Гомеса.

У нас молодой состав, это будущее мексиканского футбола. Сегодня мы не боялись проиграть, мы были очень мужественные.

Я всегда говорю игрокам, что основная нагрузка всегда на моих плечах. Несмотря на давление с разных сторон, их ничего не должно волновать. Даже если мы проиграем, это не вина игроков. Они должны положиться на меня, на мои технические решения ", – цитирует Осорио Sports.ru.

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ЧМ-2018 1 тур

Германия - Мексика: Воскресенье 17 июня 2018

Германия
Матч окончен
0 : 1
Мексика
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ЧМ 2018 Мексика Мексика Германия - Мексика Хуан Карлос Осорио Хуан Карлос Осорио
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