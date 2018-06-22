Німеччина – Мексика: післяматчева прес-конференція Хуана Карлоса Осоріо

Наставник збірної Мексики Хуан Карлос осоріо прокоментував перемогу своєї команди у матчі з Німеччиною.

"У нас був тактичний план, який ми розробили шість місяців тому. У нас завжди було два швидких гравця на флангах. Лосано – наш найшвидший гравець. У першому таймі нам вдалося грамотно оборонятися і втікати в контратаки.

Німеччина – Мексика – 0:1 – відео гола та огляд матчу

У першому таймі ми були кращими. Німеччина завжди при поганому рахунку робить такі заміни, як сьогодні. Ми були до цього готові. Були готові до виходу Гомеса.

У нас молодий склад, це майбутнє мексиканського футболу. Сьогодні ми не боялися програти, ми були дуже мужні.

Я завжди кажу гравцям, що основне навантаження завжди на моїх плечах. Незважаючи на тиск з різних сторін, їх нічого не повинно хвилювати. Навіть якщо ми програємо, це не вина гравців. Вони повинні покластися на мене, на мої технічні рішення", – цитує Осоріо Sports.ru.

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