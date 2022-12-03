Как оказалось, именно сборная Германии больше всего попадала в ворота соперников – Бундестим нанес 24 удара в створ, сообщает журналист Войцех Фрачек.

Катарцы поиздевались над сборной Германии – позорное видео

Тем удивительнее выглядит ее вылет еще на групповой стадии. Второе место заняла Бразилия с 23 ударами, а третья Аргентина с 21 выстрелом в створ ворот соперника.

Худшей же командой по этому показателю стала Польша. "Кадра" умудрилась за 3 матча лишь 4 раза попасть в створ ворот. Два из них стали голами Левандовски в ворота Саудовской Аравии. Из команд, продолжающих борьбу в плей-офф, низкие позиции в Австралии (7 ударов), США и Марокко (по 8 ударов) – 27-е, 25 и 24 места соответственно.

Германия второй раз подряд не вышла из группы ЧМ! Безумная победа над Коста-Рикой не помогла