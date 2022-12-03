Германия – лидер, а Польша худшая: журналист обнародовал рейтинг сборных на ЧМ-2022 по точным ударам
Иногда попасть в створ ворот не означает забитый гол.
Как оказалось, именно сборная Германии больше всего попадала в ворота соперников – Бундестим нанес 24 удара в створ, сообщает журналист Войцех Фрачек.
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Тем удивительнее выглядит ее вылет еще на групповой стадии. Второе место заняла Бразилия с 23 ударами, а третья Аргентина с 21 выстрелом в створ ворот соперника.
Худшей же командой по этому показателю стала Польша. "Кадра" умудрилась за 3 матча лишь 4 раза попасть в створ ворот. Два из них стали голами Левандовски в ворота Саудовской Аравии. Из команд, продолжающих борьбу в плей-офф, низкие позиции в Австралии (7 ударов), США и Марокко (по 8 ударов) – 27-е, 25 и 24 места соответственно.
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