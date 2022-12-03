Іноді влучити у площину воріт не означає забитий гол.

Як виявилось, саме збірна Німеччини найбільше влучала у ворота суперників – Бундестім завдав 24 ударів у площину, повідомляє журналіст Войцех Фрачек.

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Тим дивніше виглядає її виліт ще на груповій стадії. Друге місце посіла Бразилія з 23 ударами, а третя Аргентина з 21 пострілом в площину воріт суперника.

Найгіршою ж командою за цим показником стала Польща. "Кадра" примудрилась за 3 матчі лише 4 рази влучити в площину воріт. Два з них стали голами Лєвандовскі у ворота Саудівської Аравії. З команд, які продовжують боротьбу в плей-офф низькі позиції в Австралії (7 ударів), США та Марокко (по 8 ударів) – 27-е, 25 та 24 місця відповідно.

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