Германия – Беларусь – 4:0 – видео голов и обзор матча

Евро-2020 — 16 нояб 842
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Германия и Австрия пробились на Евро-2020, братья Азары нокаутировали Россию, а Словения с Вербичем потеряла все шансы
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"Датский Роббен", который стал палачом Украины – он огорчил чемпионов мира, Ротаня и Арену ЛьвовМир — 16 нояб 435
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Шевченко заслужив на шанс у топ-клубі, або Чому його відхід зі збірної України – питання часуСергій Тищенко — 16 нояб 12609
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"Кажу гравцям: "зніміть труси і я подивлюся, чи є у вас яйця". У половини – немає": брутальна роль геніталій у футболіОвертайм — 16 нояб 471
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Испания поиздевалась над Мальтой, Италия с историческим рекордом завершила отбор, а Финляндия вышла на Евро-2020Евро-2020 — 15 нояб 1007