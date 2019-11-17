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Германия – Беларусь – 4:0 – видео голов и обзор матча

01:24 14 Читати українською
Германия – Беларусь – 4:0 – видео голов и обзор матча
Немцы обеспечили себе выход на Евро / Eurosport

Сборная Германии разгромила Беларусь и гарантировала себе участие в групповом турнире Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Германия – Беларусь.

 

Подопечные Йоахима Лева решили свою задачу по выходу на Евро-2020 в матче против Беларуси. Немцы долго не могли сломать редуты гостей – на 43-й минуте Матиас Гинтер открыл счет. Во втором тайме Бундестим добили соперника тремя голами – дважды отличился Тони Кроос, один гол в активе Леона Горецки.

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В последнем туре немцы сыграют против Северной Ирландии. Победа обеспечит команде первое место в отборочной группе С.

Германия и Австрия пробились на Евро-2020, братья Азары нокаутировали Россию, а Словения с Вербичем потеряла все шансы

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Германия и Австрия пробились на Евро-2020, братья Азары нокаутировали Россию, а Словения с Вербичем потеряла все шансы
16 ноября
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Теги
Видеоновости Евро-2020 Германия Германия Беларусь Беларусь Германия - Беларусь
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