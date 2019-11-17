Хорватия – Словакия – 3:1 – видео голов и обзор матча

Сборная Хорватии одержала тяжелую победу над Словакией и обеспечила себе выход в групповую стадию Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Хорватия – Словакия.

Подопечные Златко Далича только во втором тайме смогли сломить сопротивление неуступчивой сборной Словакии во главе с капитаном Мареком Гамшиком. Гости открыли счет на 32-й минуте – отличился Роберт Боженик. Хорваты смогли взять игру под свой контроль после перерыва – Никола Влашич, Бруно Петкович и Иван Перишич обеспечили финалистам чемпоинату мира в России положительный результат.

Россия – Бельгия – 1:4 – видео голов и обзор матча

После этой победы сборная Хорватии гарантировала себе первое место в отборочной группе Е. За вторую путевку поборются Венгрия, Уэльс и Словакия.

Хорватия осуществила камбэк в матче против Словакии и вышла на Евро-2020