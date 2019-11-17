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Хорватия – Словакия – 3:1 – видео голов и обзор матча

01:05 18 Читати українською
Хорватия – Словакия – 3:1 – видео голов и обзор матча
Хорваты празднуют выход на Евро / 24 sata

Сборная Хорватии одержала тяжелую победу над Словакией и обеспечила себе выход в групповую стадию Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Хорватия – Словакия.

56’ Никола Влашич
60’ Бруно Петкович
74’ Иван Перишич
 
Роберт Боженик 32’
Роберт Мак 66’
32’ Роберт Боженик
56’ Никола Влашич
60’ Бруно Петкович
66’ Роберт Мак
74’ Иван Перишич

Подопечные Златко Далича только во втором тайме смогли сломить сопротивление неуступчивой сборной Словакии во главе с капитаном Мареком Гамшиком. Гости открыли счет на 32-й минуте – отличился Роберт Боженик. Хорваты смогли взять игру под свой контроль после перерыва – Никола Влашич, Бруно Петкович и Иван Перишич обеспечили финалистам чемпоинату мира в России положительный результат.

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После этой победы сборная Хорватии гарантировала себе первое место в отборочной группе Е. За вторую путевку поборются Венгрия, Уэльс и Словакия.

Хорватия осуществила камбэк в матче против Словакии и вышла на Евро-2020

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Видеоновости Евро-2020 Хорватия Хорватия Словакия Словакия Хорватия - Словакия
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