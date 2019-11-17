Німеччина – Білорусь – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Німці забезпечили собі вихід на Євро / Eurosport

Збірна Німеччини розгромила Білорусь і гарантувала собі участь в груповому турнірі Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Німеччина – Білорусь.

Підопічні Йоахіма Льова вирішили своє завдання щодо виходу на Євро-2020 у матчі проти Білорусі. Німці довго не могли зламати редути гостей – лише на 43-й хвилині Матіас Гінтер відкрив рахунок. У другому таймі Бундестім добили суперника трьома голами – двічі відзначився Тоні Кроос, один гол в активі Леона Горецки.

Хорватія – Словаччина – 3:1 – відео голів та огляд матчу

В останньому турі німці зіграють проти Північної Ірландії. Перемога забезпечить команді перше місце у відбірковій групі С.

Німеччина та Австрія пробилися на Євро-2020, брати Азари нокаутували Росію, а Словенія з Вербічем втратила усі шанси