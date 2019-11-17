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Німеччина – Білорусь – 4:0 – відео голів та огляд матчу

01:19 70 Читать на русском
Німеччина – Білорусь – 4:0 – відео голів та огляд матчу
Німці забезпечили собі вихід на Євро / Eurosport

 Збірна Німеччини розгромила Білорусь і гарантувала собі участь в груповому турнірі Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Німеччина – Білорусь.

 

Підопічні Йоахіма Льова вирішили своє завдання щодо виходу на Євро-2020 у матчі проти Білорусі. Німці довго не могли зламати редути гостей – лише на 43-й хвилині Матіас Гінтер відкрив рахунок. У другому таймі Бундестім добили суперника трьома голами – двічі відзначився Тоні Кроос, один гол в активі Леона Горецки.

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В останньому турі німці зіграють проти Північної Ірландії. Перемога забезпечить команді перше місце у відбірковій групі С.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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