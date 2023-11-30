Гент и Заря играют в 5 туре Лиги конференций 2023/24. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Гент – Заря на "Футбол 24", стартует в 19:45 по киевскому времени. Поединок первого тура между этими командами в Польше завершился со счётом 1:1. Тогда луганчан возглавлял еще Валерий Кривенцов, недавно подавший в отставку. Сегодня исполнителем главного тренера является Юрий Коваль.

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После 4 туров Лиги конференций Заря набрала 4 очка и занимает третье место группы B. Маккаби Тель-Авив уже гарантировал себе выход из группы, имея 12 пунктов. У Гента 10 очков. Соответственно, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, Заре нужна только победа. Любой другой результат превратит для луганчан последний тур в формальность.

Где смотреть матч Гент – Заря? Онлайн-трансляция игры Лиги конференций доступна на MEGOGO. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Гент: Нарди – Фадига, Кандус, Ватанабе, Фортуна – Геркенс, Кумс, Гандельман, Фофана – Куйперс, Орбан.

Заря: Турбаевский – Данченко, Джордан, Боль, Снурницын – Азиангбе, Батагов – Кирюханцев, Чурко, Антюх – Герреро.

Гент – Заря: анонс матча Лиги конференций