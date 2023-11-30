Гент і Зоря грають в 5 турі Ліги конференцій 2023/24. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Гент – Зоря на "Футбол 24", стартував о 19:45 за київським часом. Поєдинок першого туру між цими командами у Польщі завершився з рахунком 1:1. Тоді луганців очолював ще Валерій Кривенцов, який нещодавно подав у відставку. Сьогодні виконувачем головного тренера є Юрій Коваль.

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Після 4-х турів Ліги конференцій Зоря набрала 4 очки і посідає третє місце групи B. Маккабі Тель-Авів вже гарантував собі вихід з групи, маючи 12 пунктів. У Гента 10 очок. Відповідно, щоб зберегти шанси на вихід у плей-офф, Зорі потрібна тільки перемога. Будь-який інший результат перетворить для луганців останній тур на формальність.

Де дивитися матч Гент – Зоря? Онлайн-трансляція гри Ліги конференцій доступна на MEGOGO. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Гент: Нарді – Фадіга, Кандус, Ватанабе, Фортуна – Геркенс, Кумс, Гандельман, Фофана – Куйперс, Орбан.

Зоря: Турбаєвський – Данченко, Джордан, Боль, Снурніцин – Азіангбе, Батагов – Кірюханцев, Чурко, Антюх – Герреро.

Гент – Зоря: анонс матчу Ліги конференцій