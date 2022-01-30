Бельгия, 25 тур

Стандард – Мехелен – 1:2

Голы: Кафаро, 44 – Мрабти, 49, Сторм, 90

Супряга в Сампдорию: форвард Динамо выполнил все условия для трансфера

Украинский вингер Марьян Швед впервые в 2022 году вышел в стартовом составе Мехелена и помог своей команде победить.

Мехелен пропустил первым в конце первого тайма, но во второй половине устроил камбек. Уже на 49-й минуте Мрабти сравнял счет. Швед вывел Керима на удар перед самыми воротами. Вырвать победу удалось на последней минуте основного времени. Мехелен набрал 36 очков и поднялся в зону плей-офф за попадание в Лигу конференций.

Леднев создал 3 супермомента, но героем европейского дебюта динамовца стал другой украинец