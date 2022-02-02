"Мій контракт завершується влітку, але було бажання перейти в інший клуб зараз. І пропозиція була. Але в клубі сказали, що я їм потрібен.

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Залишається терпіти. Я вже не хлопчик, щоб на когось ображатися, а працювати абияк я не вмію. Потрібно у будь-якій ситуації професійно виконувати свої обов'язки", – резюмував Безус в коментарі Команда№1.

Додамо, що 31-річний українець проводить свій четвертий сезон у складі Гента. У поточній кампанії він зіграв 24 матчі, оформивши 2 голи та 5 асистів.

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