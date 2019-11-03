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Безус забил красивый гол за Гент

20:28 158 Читати українською
Безус забил красивый гол за Гент
Роман Безус забил гол за Гент / ФК Гент

Полузащитник Гента Роман Безус отметился забитым мячом в матче 14-го тура первенства Бельгии против Стандарда.

На 48-й минуте поединка Гент – Стандард Роман Безус стал автором забитого мяча. Полузащитник классным ударом метров с 20-ти поразил ворота льежцев и сравнял счет в поединке. Мяч задел перекладину, после чего оказался в сетке.

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Это уже третий гол 29-летнего Безуса за Гент в текущем сезоне в рамках всех турниров. Также в активе украинца одна голевая передача.

К слову, в прошлом матче за Гент забивали сразу два украинца – Роман Яремчук и Игорь Пластун.

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Главное Украинцы за рубежом Видеоновости Гент Гент Стандард Стандард Бельгия Красивые голы Роман Безус Роман Безус
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