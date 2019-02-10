Гент с Безусом уступил Мускрону

Гент в матче 25 тура чемпионата Бельгии не справился с Мускроном. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2018/19, 25-й тур

Гент – Мускрон – 1:2

Голы: Бронн, 60 (пен.) – Авони, 43, Фриде, 51

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В первом тайме активнее были гости, и перед перерывом Мускрону удалось выйти вперед. После перерыва гости удвоили свое преимущество. Впоследствии Гент отквитал один мяч, но сравнять счет хозяева не смогли.

Украинский хавбек Роман Безус вышел на поле в стартовом составе Гента и сыграл 61 минуту, Игорь Пластун провел матч на скамейке запасных.

Гент имеет в активе 38 очков и находится на 7 месте в турнирной таблице.