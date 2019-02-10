Гент з Безусом поступився Мускрону

Гент у матчі 25 туру чемпіонату Бельгії не впорався з Мускроном. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2018/19, 25-й тур

Гент – Мускрон – 1:2

Голи: Бронн, 60 (пен.) – Авоні, 43, Фріде, 51

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У першому таймі активнішими були гості, і перед перервою Мускрону вдалося вийти вперед. По перерві гості подвоїли свою перевагу. Згодом Гент відквитав один м'яч, але зрівняти рахунок господарі не змогли.

Український хавбек Роман Безус вийшов на поле у стартовому складі Гента та відіграв 61 хвилину, Ігор Пластун провів матч на лаві запасних.

Гент має в активі 38 очок та перебуває на 7 місці у турнірній таблиці.