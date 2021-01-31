Гент та Андерлехт не виявили сильнішого у матчі 23-го туру чемпіонату Бельгії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2020/21, 23-й тур

Андерлехт – Гент – 0:0

Гент вийшов на поле без українців у стартовому складі, чим відверто здивував прихильників, адже Яремчук є однією з головних зірок команди. Відсутність провідного форварда відобразилась на результативності – команди так і не забили до кінця зустрічі. Додамо, що Безус з'явився на полі на 75 хвилині.

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Неофіційна сторінка Гента у твіттері пояснила, чому Яремчук не потрапив навіть до заявки команди – українець зазнав пошкодження квадріцепса.

Після цієї нічиєї "буйволи" набрали 32 очки та залишилсь дванадцятими, Андерлехт з 38 пунктами розташувався на п'ятому місці.

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