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Гент подыскал потенциальную замену Яремчуку в России

8 июля 20:44 - Читати українською
Гент подыскал потенциальную замену Яремчуку в России
Роман Яремчук / ФК Гент

Нападающий Ростова Эльдор Шомуродов привлек внимание вице-чемпиона Бельгии.

Гент сделал запрос о трансфере узбекского форварда Эльдора Шомуродова, выступающего за Ростов. Конкурентами "буйволов" являются несколько немецких клубов, которые тоже ведут переговоры, сообщает Sport 24.

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Габаритный нападающий (рост 190 см) в 24-х матчах РПЛ забил 11 голов и отдал 7 ассистов. Transfermarkt оценивает его в 5,2 млн евро. Шомуродов выступает на позиции центрфорварда – в Генте основным на этой позиции является Роман Яремчук, который после удачного сезона может сменить клубную прописку. Ранее в услугах нападающего сборной Украины была заинтересована Рома.

Напомним, в сезоне 2019/20, который был завершен досрочно, Гент занял второе место и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

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Теги
Украинцы за рубежом Россия Роман Роман Яремчук Эльдор Эльдор Шомуродов Ростов Ростов Бельгия Трансферы
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