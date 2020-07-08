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Гент підшукав потенційну заміну Яремчуку в Росії

20:44 - Читать на русском
Гент підшукав потенційну заміну Яремчуку в Росії
Роман Яремчук / ФК Гент

Нападник Ростова Ельдор Шомуродов привернув увагу віце-чемпіона Бельгії.

Гент зробив запит щодо трансферу узбекського форварда Ельдора Шомуродова, який виступає за Ростов. Конкурентами "буйволів" є кілька німецьких клубів, які теж ведуть перемовини, повідомляє Sport 24.

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Габаритний нападник (зріст 190 см) у 24-х матчах РПЛ забив 11 голів та віддав 7 асистів. Transfermarkt оцінює його в 5,2 млн євро. Шомуродов виступає на позиції центрфорварда – у Генті основним на цій позиції є Роман Яремчук, який після вдалого сезону може змінити клубну прописку. Раніше у послугах нападника збірної України була зацікавлена Рома.

Нагадаємо, в сезоні 2019/20, який був завершений достроково, Гент посів друге місце та зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Роман Роман Яремчук Українці за кордоном Ельдор Ельдор Шомуродов Ростов Ростов Росія Бельгія Трансфери
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