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Зинченко и Яремчук в топе, один игрок Динамо и трое от Шахтера – кто из украинцев больше всех прибавил в цене за год

11:47 66 Читати українською
Зинченко и Яремчук в топе, один игрок Динамо и трое от Шахтера – кто из украинцев больше всех прибавил в цене за год
Зинченко и Яремчук / Getty Images

Прогресс сборной Украины существенно повлиял на рыночную цену многих отечественных футболистов.

Десятку украинских игроков, которые по Transfermarkt больше всех подорожали за последние 12 месяцев, опубликовала Команда№1. Рейтинг возглавил Роман Яремчук – форвард Гента "набрал" 5,7 млн евро и совсем немного не дотягивает до 10 млн. Вслед за ним расположился Александр Зинченко. Игрок Манчестер Сити благодаря дополнительным 4 млн закрепился в статусе самого дорогого украинского футболиста современности.

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Тройку замкнул единственный представитель Динамо – у Виталия Миколенко плюс 3 млн. Наибольший процентный прогресс у Дмитрия Иванисени из Зари. Успешный сезон и дебютный вызов в сборную увеличили цену хавбека в 5 раз. Шахтер делегировал сразу трех игроков, правда, все они оказались в нижней половине рейтинга.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Transfermarkt снизил цены игроков в среднем на 20%, 1998 года рождения и младше – на 10%.

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