"Яремчуком интересовались несколько клубов из второй десятки АПЛ": Яковенко прогнозирует трансфер украинца в топ-клуб

Украинский экс-форвард, а ныне телеэксперт Александр Яковенко, поделился мыслями относительно потенциального перехода нападающего сборной Украины Романа Яремчука в европейский гранд.

"Я знаю об интересе к Яремчуку. Несколько клубов из второй десятки АПЛ интересовались нападающим сборной Украины. Если он туда пока не перешел, значит Роман по-другому видит свое будущее, например, хочет сделать переходный шаг, а не сразу перебраться в АПЛ.

Яремчук поделился планами относительно своего будущего

Возможно эти клубы не сумели удовлетворить финансовые аппетиты Гента. Я уверен, что к Яремчуку будут присматриваться и возможно летом он сможет пойти на повышение", – сказал Яковенко в программе "Залишайся з футболом".

К слову, контракт Яремчука с Гентом рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне 24-летний форвард забил 17 голов и отдал 4 ассиста в 30 матчах бельгийского клуба. Также на счету Романа четыре гола за сборную Украины в отборе к Евро-2020.

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