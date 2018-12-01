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Гент Яремчука расписал феерическую ничью с Локереном, спасшись от поражения на последних минутах

30 ноября 23:35 5 Читати українською
Гент Яремчука расписал феерическую ничью с Локереном, спасшись от поражения на последних минутах
ФК Гент

Локерен на своем поле сыграл вничью с Гентом в матче 17-го тура чемпионата Бельгии.

Бельгия, 17 тур

Локерен – Гент – 2:2

Голы: Маречек, 45+1, Терки, 65 – Ростед, 87, Бронн, 89

Хозяева открыли счет в конце первого тайма усилиями Маречека. В середине второй половины Терки удвоил преимущество Локерена. Однако Гент сумел спастись от поражения в конце матча: Ростед на 87-й сократил отставание, а через две минуты Бронн сравнял счет.

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Украинский нападающий Гента Роман Яремчук провел на поле весь матч и получил желтую карточку.

После этого матча Гент имеет 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии. В активе Локерена всего 11 пунктов и 15 позиция.

Теги
Украинцы за рубежом Гент Гент Локерен Локерен Бельгия Роман Яремчук Роман Яремчук
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