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Гент Яремчука розписав феєричну нічию з Локереном, врятувавшись від поразки на останніх хвилинах

30 листопада 23:35 120 Читать на русском
Гент Яремчука розписав феєричну нічию з Локереном, врятувавшись від поразки на останніх хвилинах
ФК Гент

Локерен на власному полі зіграв внічию з Гентом в матчі 17-го туру чемпіонату Бельгії.

Бельгія, 17 тур

Локерен – Гент – 2:2

Голи: Маречек, 45+1, Теркі, 65 – Ростед, 87, Бронн, 89

Господарі відкрили рахунок наприкінці першого тайму зусиллями Маречека. В середині другої половини Теркі подвоїв перевагу Локерена. Однак Гент зумів врятуватися від поразки наприкінці матчу: Ростед на 87-й скоротив відставання, а через дві хвилини Бронн зрівняв рахунок.

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Український нападник Гента Роман Яремчук провів на полі увесь матч та отримав жовту картку.

Після цього матчу Гент має 25 очок та посідає 7-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії. В активі Локерена всього 11 пунктів та 15 позиція.

Теги
Українці за кордоном Гент Гент Локерен Локерен Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук
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