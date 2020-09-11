Игрок сборной Украины не попал даже в заявку "буйволов" на матч 5 тура Лиги Жупиле против Эйпена. Ранее Яремчук раскритиковал Гент, приравняв его к команде второго дивизиона за серию без побед. Болони не скрывал недовольство заявлениями легионера и публично ответил. Похоже, что конфликт между тренером и украинцем еще не исчерпан.

Если Яремчук недоволен, ему следует выбрать другой клуб, – тренер Гента

Яремчук не собирается мириться с таким положением и уже попросил руководство Гента о трансфере, утверждает Nieuwsblad. 24-летний форвард прекрасно играл в прошлом сезоне, однако новая кампания складывается неудачно – ни одного гола. Конфликт с Болони может стать последней каплей для решения покинуть клуб.

К слову, Безус и Пластун также не вышли в старте на матч против Эйпена – они остались на скамейке запасных.

Яремчук, недооцінений гравець збірної України і заміна форварду Динамо – ці трансфери у топ-ліги вже чекають