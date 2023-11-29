"Ждем серьезного матча, потому что мы успели посмотреть не только игры в записи, но посмотреть встречу Гента на стадионе против лидера чемпионата Бельгии. Игра очень понравилась. Был полный стадион, обе команды сражались с первой до последней минуты. К сожалению, в результате очень редко мы играем при полных трибунах или вообще с болельщиками. А если фаны и есть, то чаще они не поддерживают нашу команду.

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На теории мы говорили игрокам, что Луганск был одним из самых посещаемых городов в Украине по верности болельщиков. Вспомнили, что наш талисман – черно-белый кот, а кот, как известно, выйдет из любой ситуации, как бы сложно ни было. Это символ Зари. Понимаем, что игра будет очень важной. По составу, мобильности и опыту Гент опытная команда, как в еврокубках, так и в чемпионате. Надеюсь, что ребята это понимают, и мы сможем сыграть прилично завтра.

Чего ждать от матча? Возможно, в игре против Маккаби мы, возможно, немного переоценили соперника. Надо было играть в более агрессивный футбол. Ждали ошибок соперника, не заставляли его ошибаться. Но Гент – это команда, которая будет создавать давление, в том числе и потому, что они играют дома. Уверен, что у нас будут шансы, чтобы получить положительный результат", – приводит слова Коваля официальный сайт Зари.

Напомним, что луганчане занимают третье место в группе B с 4 очками в активе. Победа над Гентом может сберечь шансы для украинцев на евровесну. Матч состоится уже завтра, 30 ноября, в 19:45.

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