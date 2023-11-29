"Чекаємо серйозного матчу, тому що ми встигли подивитися не тільки ігри в записі, а й подивитися зустріч Гента на стадіоні проти лідера чемпіонату Бельгії. Гра дуже сподобалася. Був повний стадіон, обидві команди боролися з першої до останньої хвилини. На жаль, через війну дуже рідко ми граємо при повних трибунах чи взагалі з вболівальниками. А якщо фани й є, то частіше вони підтримують не нашу команду.

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На теорії ми казали гравцям, що Луганськ був одним з самих відвідуваних міст в Україні за вірністю вболівальників. Пригадали, що наш талісман – чорно-білий кіт, а кіт, як відомо, вийде з будь-якої ситуації, як би складно не було. Це символ Зорі. Розуміємо, що гра буде дуже важливою. За складом, за мобільністю та досвідом Гент досвідчена команда, як в єврокубках, так і в чемпіонаті. Сподіваюся, що хлопці це розуміють та ми зможемо зіграти пристойно завтра.

Чого очікувати від матчу? Можливо, в грі проти Маккабі ми, можливо, трошки переоцінили суперника. Треба було грати в більш агресивний футбол. Чекали помилок суперника, не змушували його помилятися. Але Гент – це команда, яка буде створювати тиск, в тому числі й через те, що вони грають вдома. Впевнений, що в нас будуть шанси, щоб здобути позитивний результат", – наводить слова Коваля офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, що луганці наразі посідають третє місце у групі B з 4 очками в активі. Перемога над Гентом може зберегти шанси для українців на євровесну. Матч відбудеться вже завтра, 30 листопада, початок о 19:45.

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