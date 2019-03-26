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Генсек ФФУ: Мы уверены, что Мораес получил гражданство должным образом

14:37 208 Читати українською
Генсек ФФУ: Мы уверены, что Мораес получил гражданство должным образом
Мораєс у збірній України / Gerry Schmit

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий прокомментировал "Футбол 24" ситуацию с получением бразильцем Жуниором Мораесом гражданства Украины.

"У нас есть абсолютно четкое убеждение, что процедура соблюдена и все сроки выдержаны. Согласно украинскому законодательству, он постоянно проживал на территории Украины в течение 5 лет.

Есть Закон о гражданстве, который требует 180 дней в году находиться на территории Украины, и Налоговый кодекс, который требует 183 дней для определения резидентства. Если мы берем даже больший срок, 183 дней, то норма соблюдена. Он в аренде был не более 4 месяцев (в 2017 году в китайском Тяньцзинь Цюаньцзянь, когда был игроком Динамо – прим. Футбол 24). То есть все сроки соблюдены.

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Позиция Федерации заключается в том, что у нас нет сомнений, что получение гражданства Украины Мораесом прошло в соответствии с действующим украинским законодательством, и нет сомнений в его постоянном 5-летнем проживании на территории Украины", – подчеркнул Записоцкий.

Напомним, несколько дней назад появилась информация о том, что "сине-желтые" могут получить техническое поражение в матчах отбора к Евро-2020 против Португалии и Люксембурга за нарушения правил натурализации Мораеса.

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Источник: Футбол 24
Теги
Евро-2020 Жуниор Мораес Жуниор Мораес Украина Украина Сборная Украины
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