Ліга Жупиле, 2 тур

Генк – Остенде – 3:4

Голы: Хейнен, 20, Бонгонда, 30, 60 – Квасина, 32, Гейе, 49, Эмброуз, 62, Йекель, 79

Генк уже во вторник сыграет с Шахтером в квалификации Лиги чемпионов. В первом туре Лиги Жупиле вице-чемпион Бельгии избежал поражения от Стандарда, а во втором – уступил Остенде. В сегодняшнем матче не принял участия главный бомбардир команды Пол Онуачу. "Мы почувствовали, что Пол не готов играть", – сказал тренер Джон ван ден Бром.

Остенде с Александром Блессиным выглядел серьезным соперником, но Генк владел заметным игровым преимуществом. Соперник Шахтера определил слабое место у гостей и всеми силами давил на левый фланг. Ито, Ндаишимие и Дессерс перегружали зону, активно подключался фулбек Пресиадо.

В конце концов Генк прорвал фланг – Ндаишимие выполнил забегание и подал, а Хейнен забил. На рывки капитана в штрафную "горнякам" также нужно обратить внимание. Через 10 минут Генк удвоил преимущество. Атака пришла с того же фланга. Дессерс зацепился за мяч и покатил вдоль ворот, а Бонгонда забил.

Тео вообще был одним из самых острых игроков Генка в матче. Он вместе с Ндаишимие и Ито раз за разом находили дыры в обороне Остенде, красиво обыгрывали оппонентов и создавали моменты. За исключением коротких 5-минуток "смурфы" превосходили соперника на протяжении всего матча. 19 ударов из пределов штрафной и 4 стопроцентных голевых возможности – хороший показатель.

Но креативных футболистов Генка снова отвела реализация. Третий гол хозяева забили после углового – Бонгонда замкнул навес Ндаишимие. Однако к тому времени Генк уже пропустил два гола. Во-первых, хочется акцентировать внимание на том, что опорная зона команды далеко не безгрешна и часто проигрывает подборы перед собственным штрафной.

Но главная проблема Генка – стандарты. Три пропущенных гола после угловых. В дебюте второго тайма пошла простая подача на ближнюю штангу, скидка в центр штрафной – и Гейе без проблем расстреливает пустые ворота. Затем Эмброуз легко выиграл воздух и замкнул подачу Роши-Сантоса, а в конце встречи Йекель в курьезном прыжке забил решающий гол.

Генк проиграл в удивительной перестрелке – 3:4. За первые два тура чемпионата "смурфы" набрали лишь одно очко. У бельгийцев немало проблем и в кадровом плане, и в игровом. Креативные Бонгонда и Ито представляют большую угрозу для Шахтера, но украинцы могут воспользоваться слабыми сторонами Генка. На десерт – финты Ндаишимие в этот вечер.

| Mike Trésor s'amuse avec les défenseurs ce soir ! #GNKKVO pic.twitter.com/Xqa1XCmoYl — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) July 30, 2021

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