Будущий оппонент Шахтера в Лиге чемпионов стартовал в Лиге Жупиле с ничьей против Стандарта. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Лига Жупиле, 1 тур

Стандард – Генк – 1:1

Голы: Лайфис, 69 – Бонгонда, 90+3

Чемпионат Бельгии стартовал матчем будущего соперника Шахтера в Лиге чемпионов. Генк поехал в гости к Стандарду. В состав вице-чемпионов Бельгии вернулись Грошовски и Артеага, которые пропустили суперкубок. А вот колумбийская линия обороны (Лукуми, Куэста, Муньос) до сих пор не готова. С первых минут вышли новички Садик и Ндаишимие.

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Главный бомбардир команды Пол Онуачу также появился в старте – повреждение оказалось не серьезным, хотя Пола хватило только на полчаса. Нигерийский форвард стал центральной фигурой матча. Атаки Генка заточены на то, чтобы доставить мяч к Онуачу. Партнеры постоянно искали его навесами или пытались освободить коридор для удара.

Пол вырывался на ударные позиции, мастерски играл головой (80% выигранных верховых дуэлей), но никак не мог точно пробить. По меньшей мере два момента Онуачу должен был реализовать – не сложилось. Бондонда и Ито также подтвердили реноме самых опасных игроков Генка. Японец создавал шансы для партнеров (3 паса под удар), а Тео обострял на скорости и дриблинге.

В первом тайме Генк выглядел значительно лучше соперника (статистика ударов – 4:13). Однако не реализовал игровое преимущество. Лучшую возможность имел Садик, который после углового не попал в пустой угол ворот. А вот после перерыва инициативу перехватил Стандард (статистика ударов – 11:4). У Генка испортилась игра, прессинг, который просматривался в первом тайме, разладился. Как и оборона в целом.

Несмотря на нули на табло, игра была интенсивной и насыщенной. Скучно не было, моменты возникали на обоих концах поля. Стандард атаковал более акцентировано, оборона Генка начала плыть под давлением. Левый фланг был слабым звеном Генка еще до перерыва (Артеага слишком увлекался атакой), а теперь проблемы возникали по всему фронту.

Форвард хозяев Клаус часто выходил на ударную позицию. Генк страдал на стандартах и в конце концов пропустил гол с кутового – Бонгонда не уследил за своим визави Лайфисом на ближней штанге. В конце встречи качество игры упало, конструктива стало меньше, возникло много хаоса.

Но в компенсированное время Генку удалось сравнять счет, проведя фирменную атаку с участием игроков, вышедших на замену. Дессерс обыгрался в стенку с Эйтингом и прострелил на "пятачок", а Бонгонда протолкнул мяч в ворота. В итоге – 1:1.

Краткие выводы для Шахтера:

– Онуачу очень опасен на втором этаже. Центрбекам "горняков" будет сложно его закрыть, а Матвиенко на Евро-2020 показал, как слабо он играет в воздухе.

– На левый фланг Генка можно и нужно давить. Здесь у Де Дзерби есть активный Додо, который поможет насытить бровку и создать проблемы для Артеаги.

– Генк терялся в переходных фазах из атаки в оборону. Быстрые атаки могут стать хорошим оружием против бельгийцев. В то же время нельзя давать время и пространство для Бонгонды и Ито.

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