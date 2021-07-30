Ліга Жупіле, 2 тур

Генк – Остенде – 3:4

Голи: Хейнен, 20, Бонгонда, 30, 60 – Квасіна, 32, Гейє, 49, Емброуз, 62, Єкель, 79

Генк вже у вівторок зіграє з Шахтарем у кваліфікації Ліги чемпіонів. У першому турі Ліги Жупіле віцечемпіон Бельгії уник поразки від Стандарда, а в другому – поступився Остенде. У сьогоднішньому матчі не взяв участі головний бомбардир команди Пол Онуачу. "Ми відчули, що Пол не готовий грати", – сказав тренер Джон ван ден Бром.

Остенде з Александром Блессіним виглядав серйозним суперником, але Генк володів помітною ігровою перевагою. Суперник Шахтаря визначив слабке місце у гостей і всіма силами тиснув на лівий фланг. Іто, Ндаїшіміє та Дессерс перевантажували зону, активно підключався фулбек Пресіадо.

Зрештою Генк прорвав фланг – Ндаїшіміє виконав забігання та подав, а Хейнен забив. На ривки капітана у штрафний майданчик "гірникам" також потрібно звернути увагу. Через 10 хвилин Генк подвоїв перевагу. Атака прийшла з того ж флангу. Дессерс зачепився за м'яч і покотив вздовж воріт, а Бонгонда подвоїв перевагу.

Тео взагалі був одним з найгостріших гравців Генка у матчі. Він разом з Ндаїшіміє та Іто раз по раз знаходили дірки в обороні Остенде, красиво обігрували опонентів і створювали моменти. За виключенням коротких 5-хвилинок "смурфи" переважали суперника протягом всього матчу. 19 ударів з меж штрафного майданчика і 4 стовідсоткові гольові нагоди – хороший показник.

Але креативних футболістів Генка знову відвела реалізація. Третій гол господарі забили після кутового – Бонгонда замкнув навіс Ндаїшіміє. Однак до того часу Генк вже пропустив два голи. По-перше, хочеться акцентувати на тому, що опорна зона команди далеко не безгрішна і часто програє підбирання перед власним штрафним.

Але головна проблема Генка – стандарти. Три пропущені голи після кутових. У дебюті другого тайму пішла проста подача на ближню стійку, скидка в центр штрафного – і Гейє без проблем розстрілює порожні ворота. Потім Емброуз легко виграв повітря та замкнув подачу Роші-Сантоса, а наприкінці зустрічі Єкель в курйозному стрибку забив вирішальний гол.

Генк програв у дивовижній перестрілці – 3:4. За перші два тури чемпіонату "смурфи" набрали лише одне очко. У бельгійців чимало проблем і в кадровому плані, і в ігровому. Креативні Бонгонда та Іто становлять велику загрозу для Шахтаря, але українці можуть скористатися слабкими сторонами Генка. На десерт – фінти Ндаїшіміє у цей вечір.

| Mike Trésor s'amuse avec les défenseurs ce soir ! #GNKKVO pic.twitter.com/Xqa1XCmoYl — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) July 30, 2021

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