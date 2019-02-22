Генк – Славия – 1:4 – видео голов и обзор матча

В матче 1/16 финала Лиги Европы Генк принимал дома Славию. Смотрите видео голов и обзор матча.

Лига Европы, 1/16 финала

Генк – Славия – 1: 4 (0:0)

Голы: Троссард, 10 – Цоуфал, 23 Траоре, 54, Шкода, 64, 69

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Первый матч между Генком и Славией закончился безголевой ничьей, которая оставляла шансы на проход дальше обеим командам. Генк быстро вышел вперед, но пропустил гол еще до перерыва, а во втором тайме Славия полностью деклассировала команду Малиновского, забив еще 3 гола.

Поэтому Славия шагает в следующую стадию еврокубка, а Генк покидает турнир. Жеребьевка пар следующего раунда Лиги Европы состоится сегодня, 22 февраля в 14:00.