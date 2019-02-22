toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - ОЛІМПІАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТАР ЛІГА ЄВРОПИ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ

Генк – Славія – 1:4 – відео голів та огляд матчу

10:20 516 Читать на русском
Генк – Славія – 1:4 – відео голів та огляд матчу
Генк – Славія – 1:4 – відео голів та огляд матчу

 У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи Генк приймав вдома Славію. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ліга Європи, 1/16 фіналу

Генк – Славія – 1:4 (0:0)

Голи: Троссард, 10 – Цоуфал, 23, Траоре, 54, Шкода, 64, 69

Ліга Європи: Славія розтрощила Генк з Маліновським, Інтер пройшов Рапід та результати інших матчів

Перший матч між Генком та Славією закінчився безгольовою нічиєю, яка залишала шанси на прохід далі обом командам. Генк швидко вийшов вперед, але пропустив гол ще до перерви, а у другому таймі Славія повністю декласувала команду Маліновського, забивши ще 3 голи.

Відтак Славія крокує у наступну стадію єврокубка, а Генк покидає турнір. Жеребкування пар наступного раунду Ліги Європи відбудеться сьогодні, 22 лютого о 14:00.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга Європи1/16 фіналу

Генк - Славія Прага: Четвер 21 лютого 2019

Генк
Матч завершено
1 : 4
Славія Прага
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга Європи Відеоновини Славія Прага Славія Прага Генк - Славія Прага Генк Генк
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
55
хв
Мілан
21:30
Емполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук