Генк – Славія – 1:4 – відео голів та огляд матчу

У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи Генк приймав вдома Славію. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ліга Європи, 1/16 фіналу

Генк – Славія – 1:4 (0:0)

Голи: Троссард, 10 – Цоуфал, 23, Траоре, 54, Шкода, 64, 69

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Перший матч між Генком та Славією закінчився безгольовою нічиєю, яка залишала шанси на прохід далі обом командам. Генк швидко вийшов вперед, але пропустив гол ще до перерви, а у другому таймі Славія повністю декласувала команду Маліновського, забивши ще 3 голи.

Відтак Славія крокує у наступну стадію єврокубка, а Генк покидає турнір. Жеребкування пар наступного раунду Ліги Європи відбудеться сьогодні, 22 лютого о 14:00.