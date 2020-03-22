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Генинсон предложил формат, в котором УПЛ может завершить сезон

11:56 105 Читати українською
Генинсон предложил формат, в котором УПЛ может завершить сезон
Шахтер – Динамо / ФК Шахтер

Бывший президент Премьер-лиги Владимир Генинсон рассказал вероятную формулу завершения сезона в Украине.

"С учетом переноса Евро-2020 мы можем начать до 12 мая чемпионат, доиграть его в ускоренной форме. Формат соревнований будет тот же, но можно играть не раз в неделю, а через три дня на четвертый или еще больше ускориться.

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У нас есть еще кубковые матчи, которые не доиграли. А стартовать планируется Суперкубком 21-26 июля, чтобы, не нарушая следующий сезон, войти в год и своевременно попасть на Евро-2021", – сказал Генинсон в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, 17 марта, было принято решение остановить украинскую Премьер-лигу на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса на территории страны.

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Теги
коронавирус УПЛ Владимир Генинсон
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