"Если честно, впервые об этом слышу. Заря пока даже не обсуждала возможность выкупа контракта Сайядманеша у Фенербахче, потому что у нас с ним еще год действует арендное соглашение. Спешить некуда, в этом плане мы спокойны. Соответственно, о Шахтере тоже говорить нечего.

Заря планирует выкупить Сайядманеша из Фенербахче для усиления Шахтера, – СМИ

Будем ли мы выкупать его у Фенербахче в будущем? Посмотрим. Это футбол, и завтра ситуация может измениться. Пока эту тему мы даже не поднимали и не обсуждали. Не буду скрывать, что клуб доволен его игрой, футболист пользуется доверием тренерского штаба, болельщики тоже довольны. Но о его будущем говорить пока рано", – поделился Оганов в комментарии meta-ratings.

Отметим, что сегодня, 17 марта, появилась информация о том, что Заря уже летом собирается выкупить нападающего из турецкого клуба и сразу продать его в Шахтер. Иранец в целом провел 16 матчей в составе луганчан в текущем сезоне, отметившись 5 голами и 2 ассистами.

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