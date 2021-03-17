Форвард Зари Аллахьяр Сайядманеш, права на которого принадлежат Фенербахче, может стать игроком Шахтера летом при непосредственном участии луганского клуба.

Заря летом намерен активировать опцию выкупа иранского форварда за 1,5 млн евро у Фенербахче, утверждает Fotospor.

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Впрочем, Сайядманеш надолго не задержится в луганском клубе. По информации источника, Заря якобы имеет договоренность с Шахтером, который готов выложить 8 млн евро за нападающего. Ранее сообщалось, что луганчане не имеют финансов для выкупа Аллахьяра.

К слову, Сайядманеш в целом провел 16 матчей в составе Зари в нынешнем сезоне, отметившись 5 голами и 2 ассистами.

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